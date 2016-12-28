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28 Aralık 2016 16:04

Salihli’de kar yağışı başladı

Salihli’de kar yağışı başladı

28 Aralık 2016 16:04

Manisa’nın Salihli ilçesinin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Yüksek kesimlerin beyaza büründüğü Salihli’de kar yağışının etkisini artırarak devam ettirmesi bekleniyor.
Balkanlardan gelen ve soğuk ve yağışlı hava tüm yurtta etkisini gösterirken, Salihli’nin yüksek kesimlerinde yılın ilk karı düştü.
Kar yağışı özellikle Salihli’nin Allahdiyen, Çamurhamamı, Şirinköy, Gökköy, Bahçecik, Poyaz, Kurttutan, Kemer, Kale, Gökeyüp mahallelerinde etkili olduğu öğrenilirken, kar yağışının gece saatlerinde etkisini daha fazla göstermesi bekleniyor.



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