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09 Ocak 2017 12:14

Salihli’de Karate Hakem eğitimi düzenlendi

Salihli’de Karate Hakem eğitimi düzenlendi

09 Ocak 2017 12:14

Türkiye Karate Federasyonu’nun 2017 yılı faaliyet programında yer alan Hakem eğitim semineri Manisa’nın Salihli ilçesinde düzenlendi.
Lidya Sardes Termal Otelde gerçekleştirilen Karate Hakem eğitim seminerine Manisa Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Uluslararası Hakemlik yapan Erdal Kurç, Türkiye Karate Federasyonu Manisa İl Temsilcisi ve Milli Takım Antrenörü Bilal Gültekin ile Manisa genelindeki hakemler ve hakem adayları katıldı.
Karate hakem ve adaylarına Manisa Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Uluslararası Hakemlik yapan Erdal Kurç tarafından slayt eşliğinde uluslararası karate oyun kuralları, müsabakalarda uygulanacak yeni uygulamalar ve hakemlik tekniğini anlattı. Eğitimin önemine değinen Kurç, “Ne kadar eğitim, o kadar iyi sonucu ortaya çıkarmaktadır. Bu tür eğitimler eksiklikleri ortadan kaldırmaktadır” dedi.
Amaçlarının Manisa’daki karate sporunun kalite ve seviyesini artırmak olduğunu vurgulayan Türkiye Karate Federasyonu Manisa İl Temsilcisi ve Milli Takım Antrenörü Bilal Gültekin, “Düzenlemiş olduğumuz eğitimlerle iyi sporcuyu, iyi hakem seçer olgusunu perçinlemek istiyoruz” dedi.
Karate hakem ve hakem adaylarının katıldığı eğitim semineri, yemek ile son buldu.



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