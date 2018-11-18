Salihli'de kazanan çıkmadı

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta mücadele eden Salihli Belediyespor, ligin 9. haftasında Yalova Kadıköyspor'u konuk etti. Ramiz Turan Stadı'nda oynanan karşılaşmada Şevket Can Arslan, Baykal Tuna ve Emre Yunusoğlu görev yaparken maç karşılıklı atılan gollerle 2-2 bitti. Salihli Belediyespor'un gollerini Güney ve Hamza Can atarken, konuk ekip Yalova Kadıköy'ün gollerini ise Hassan Yaya ve Rüstem attı.

Maçta Yalova Kadıköy'den Ahmet, Ömer ve Hassan Yaya, Salihli Belediyespor'dan Cihat, Selman, Ensari, Selçuk ve Tolga sarı kart görürken, 56. dakikada konuk ekip Yaolva Kadıköyspor'dan Rüstem 2. sarıdan gördüğü kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Bu beraberlikle Salihli Belediyespor 11 puana yükselirken, Yalova Kadıköy ise 8 puana yükseldi.