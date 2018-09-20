Salihli'de köprülü kavşağın altı otopark olarak kullanılacak

Salihli Köprülü Kavşak projesi ile ilçede ulaşımın rahat bir nefes alacağını ve otopark sorununun ortadan kalkacağını vurgulayan Belediye Başkanı Zeki Kayda, üst geçidin alt bölümünün otopark olarak kullandırılması için hazırlanan projenin onaylandığını açıkladı. Başkan Kayda, “Büyükşehir belediyemizin yapımını üstlendiği köprülü kavşak inşaatı hızla ilerliyor. Üst geçidin altında kalan boş alan otopark olarak hizmet verecek. Onaylanan projeye göre alt bölümde otopark giriş ve çıkış noktaları bulunuyor. Sanayi esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Öte yandan Salihli Madeni Eşya Sanatkarları Esnaf Odası, köprülü kavşak projesinin alt kısmında kalan boş alanın otopark olarak kullanılması için talepte bulunmuştu.