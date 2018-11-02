Salihli'de Koruma Kurulu yeni projeler için toplandı

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Denetimli Serbestlik Hizmetleri kapsamında koruma kurulu, Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu Başkanlığı'nda Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu'nda toplandı.

Toplantıda Denetimli Serbestlik Müdürlüğü uzmanları Psikolog Cem Tığrak ve Sosyolog Alpay Aşkın tarafından Salihli'de 1,5 yıllık süreçte kamu yararına yapılan çalışmalar, yakın zamanda gerçekleştirilen Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Projesi ve hazırlık süreci halen devam etmekte olan Hayatına Tiyatro Projesi, Adli Görüşme Teknikleri Eğitimi Projesi ve Gelecek Nesillere El Ele Projesi hakkında kurul üyelerine bilgi verildi.

Salihli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Salihli Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü, Salihli İlçe Sağlık Müdürlüğü, Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Salihli Sosyal Hizmet Merkezi'nin ortaklaşa çalışması neticesinde oluşturulan "Gelecek Nesillere El Ele Projesi" hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı. Hayata geçirilecek olan projede Salihli'de dezavantajlı olarak değerlendirilen altı okulda çalışmalar gerçekleştirilecek. Projeyle kapsamında öğrencilere yapılacak olan çalışmalarda suçun hem bireysel hem de toplumsal zararları ile ilgili farkındalık yaratılması amaçlanıyor. Paydaş kurumlardaki uzman personel tarafından öğrencilere yönelik akran zorbalığı, beden güvenliği, sosyal medya gibi konularda çalışmalar yapılacak, çeşitli dallarda spor kursları ve yaratıcı aktiviteler gerçekleştirilecek olup velilere yönelik ise ev ziyaretleri, eğitim ve öğretimin devamı, bağımlılık, olumlu ebeveynlik gibi konularda konferanslar düzenlenecek. Ayrıca belirlenen okullarda fiziki şartların iyileştirmesine yönelik çalışmalar da yapılacak.