Diğer
Kategoriler
01 Ağustos 2018 16:32

Salihli’de kurban kesim eğitimi başladı

Salihli Belediyesi ve Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde küçük ve büyükbaş hayvan kesim kursu düzenledi.

Salihli’de kurban kesim eğitimi başladı

01 Ağustos 2018 16:32


Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli Mezbahasında gerçekleştirilen kursa katılan kursiyerlere Salihli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Birol Avcı ve Veteriner Hekim Mustafa Öcal nezaretinde kurban kesim eğitimi veriliyor. Salihli Belediyesi ile Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen kurban kesim eğitimi sayesinde kursiyerlerin veteriner hekimler eşliğinde eğitim aldığını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Ünveren, “Yaklaşan Kurban Bayramı’nda yaşanan kazaların azaltılması ve kurban kesimlerinin dini esaslara uygun bir şekilde yapılması amacıyla belediyemiz öncülüğünde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile her yıl olduğu gibi kurban kesim kursu düzenledik. Ülkemiz açısından ekonomik değeri olan kurban derisinin zayiat vermeden ekonomiye kazandırılması için kursiyerlere eğitim veriyoruz” dedi.


Kurs boyunca kursiyerlerin, kurban kesiminin dini kurallar ve sağlığa uygunluk ile bulaşıcı hastalıklar konusunda da bilgilendirileceğini ifade eden Başkan Yardımcısı Ünveren, 3 günlük eğitimin sonunda katılımcılara kurban kesim sertifikası verileceğini söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    39°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç