Salihli’de kurtuluş kutlamaları 3 gün sürecek

yıl dönümü kutlamalarının 3 gün süreceği bildirildi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli’nin düşman işgalinden kurtuluşun 96. yıl dönümü olması dolayısıyla kutlama etkinliklerinin karnaval havasında geçeceğini söyledi. Salihli Belediyesi Kent Müzesi’nde esnaf oda başkanları ile bir araya gelerek, basın toplantısı gerçekleştiren Başkan Kayda, bu yıl 3 gün sürecek olan Salihli Üzüm Festivali ve Kurtuluş Günü etkinliklerinin dolu dolu geçeceğini belirtti. 3 Eylül’de başlayacak olan etkinlerin ilk gününde Ankaralı Yasin Gümüşçayı’nda hayranlarıyla buluşacak. 2. gün ise gün boyu süren etkinliklerin sonunda ünlü pop müziği sanatçısı Derya Uluğ sahne alırken, Kurtuluş Günü 5 Eylül’de ise Şehitlik Anıtı’nda düzenlenecek olan törenin ardından gün boyu etkinlikler sürecek ve ünlü sanatçı Buray konseri ile sona erecek. Etkinlikle kapsamında mehter takımı ve sokak konserleri, sergiler ve bir çok aktivite 3 gün boyunca Salihlilerle buluşacak. Program hakkında bilgi veren Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, bu yıl ilk defa meslek gruplarını temsil eden esnaf odalarının 5 Eylül günü kortej yürüyüşü yapacağını kaydetti.

Salihli Belediyesi Kent Müzesi’nde Belediye Başkanı Zeki Kayda öncülüğünde düzenlenen toplantıya, Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu, İbrahim Karaca ve Ali Rıza Ünveren, Kunduracı Saraçlar ve Tabaklar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Celil Şenal, Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Rifat Yavaş, Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası Başkanı Fatih Azak, Berberler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Kadir Dilşeker, Keresteciler, Marangozlar ve Ağaç İşleri Esnaf Ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mustafa Kemal Alacalı, Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Hakan Yerli, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Murat Dağıstanlı, Terziler ve Tuhafiyeciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Şerif Ali Girgin katıldı.