Salihli’de mahalle sakinlerinden çöp eylemi

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisine nakli yapılacak katı atıklar için Salihli’de de çalışmalar başladı. İlçede vahşi çöp depolama uygulamasının sona erdirilmesi amacıyla kurulacak çöp transfer istasyonun Caferbey Mahallesinde yapılacağını duyan mahalle sakinleri, ellerinde taşıdıkları dövizlerle eylem yaptı. Yaşadıkları Caferbey Mahallesinden E96 Karayolu kenarına kadar yürüyen mahalle sakinleri, yol kavşağı kenarına ise “Çöp giremez” ve “Sağlığımızı çöpe atmayacağız, çöp tesisi yaptırmayacağız” pankartı astı.

Bu konu için Manisa’dan ekiplerin 3 yıl önce geldiğini vurgu yapan Caferbey Mahalle Muhtarı Sezayi Ocak, ekiplerle görüştüğünü belirterek, “Burayı çöp transfer istasyonu yapmak istediklerini söylediler. Ancak ben kabul etmedim. Daha sonra Salihli Belediye Başkanımız Zeki Kayda’nın yanına gittik, o da bize yapılmayacak dedi. Ancak biz öğrendik ki, buraya çöp transfer istasyonu yapılması için kurumdan geçmiş. Bizde geçtiği için halk olarak, bu eyleme karar verdik” dedi. Çöp transfer istasyonunun yapılacağı alanın 9 dönüm olduğunu belirten Muhtar Ocak, “Tesis köyün merasına yapılacak. Biz mahalle sakinleri olarak hayvanlarımızı otlattığımız alana, çöp istemiyoruz” diye konuştu.

“Köyümüze çöp sokmayacağız”

Mahalle sakinlerinden 3 çocuk annesi Şengül Çoşkun, “Biz hiçbir şekilde çöpü istemiyoruz. Çünkü bizim için önemli olan, her şeyden önce sağlığımızdır. Buradan bağırsak, Salihli’ye sesimizi duyuracağız. O kadar yakınız ki. Ama bütün hizmetlerden bizi mahrum bıraktılar. Şimdi de memleketin çöpünü buraya yığmak istiyorlar. Bize hizmet vermeyeceklerse, vermesinler. Ne pahasına olursa olsun, biz köyümüze çöp sokmayacağız” dedi. Anne adayı olduğunu ifade eden Ayşe Bülbül ise “Şu an piknik alanı diye geçen alanda, çöp olacak. Biz çocuklarımızın geleceği için çöp istemiyoruz. Bir anne adayı olarak, biz orada bir çöp alanı değil, park alanı istiyoruz. Hiçbir şekilde çöp istemiyoruz” diye konuştu.

Çöp transfer istasyonunun yapılacağı alanda, köyün içme suyunun yer aldığı sondajların bulunduğunu ifade eden mahalle sakinlerinden annesi Mihrican Altın ise “Eğer bu alana çöp konulursa, çocuklarımız mikrop kapıp hasta olacak. Biz kesinlikle çöp istemiyoruz. Biz kimseye zarar vermeyen bir mahalleyiz. Neden memleketin çöpünü getirip, buraya dökecekler. Biz ne olursa olsun, çöp istemiyoruz” dedi.

Köylüler eylemin ardından yürüyerek, geri mahalleye döndü. Manisa Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.