Salihli'de mahalleler arası turnuva heyecanı

Mahalleler arası birlik ve beraberliğin sağlanması adına Manisa'nın Salihli ilçesindeki Kemerdamları Spor Kulübü tarafından düzenlenen sonbahar futbol turnuvası başladı.

Kemerdamları Spor Kulübü tarafından bu yıl 2.'incisi düzenlenen mahalleler arası sonbahar futbol turnuvası 7 takımın katılımı ile başladı. Turnuvaya, Kemer, Poyraz, Kemerdamları, Tekelioğlu, Gökeyüp, Taytan ve Musalar katıldı. Kemerdamları Stadı'nda oynanan ve lig usulü oynanacak olan turnuvanın ilk haftasında Musalar 3 - Taytan 5, Tekelioğlu 3 - Gökeyüp 1, Poyraz 6 - Kemer 1 sonuçları alınırken, Kemerdamları ise bay takım olarak maç yapmadı.

Kemerdamlarıspor Kaptanı Mehmet Palas, önemli olan dostça bu spor etkinliğinin tamamlanması olduğunu belirterek, amaçlarının mahalleler arası kardeşlik bağlarını güçlendirmek olduğunu söyledi. Palas, turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diledi. Kemerdamlarıspor Kulüp Başkanı İsmail Ayyıldız ise kulüp olarak sonbahar turnuvasının ikincisini düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Amaçlarının turnuvayı her yıl düzenleyip, geleneksel hale getirmek olduğunu ifade eden Ayyıldız “Amacımız teknolojiye esir olan gençlerimizi, turnuvada bir araya getirip, hem hoşça vakit geçirip, hem de iletişim kurarak, kaynaşmalarını sağlamaktır” dedi. Ayyıldız, turnuvanın şampiyonu ile en centilmen takıma kupa verileceğini sözlerine ekledi.