Salihli'de Muhtarlar Günü kutlandı

19 Ekim Muhtarlar Günü tüm Türkiye'de olduğu gibi Manisa'nın Salihli ilçesinde de düzenlenen törenlerle kutlandı. Kutlamalar çerçevesine Muhtarlar Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreninde Türkiye Muhtarlar Derneği Salihli Şube Başkanı Mehmet Güler'in anıta çelenk sunmasının ardından muhtarlar saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşını okudu.

Salihli'de 102 mahalle muhtarının görev yaptığını ifade eden Şube Başkanı Mehmet Güler “Bugün 19 Ekim ve bizim bayramımız. Demokrasinin kılcal damarları devlet ve millet arasındaki köprü vazifesi olan biz muhtarlarında yetki ve görevlerinin de çağın gereklerine uygun olarak düzenlenmesi yetkililerden isteğimiz ve beklentimizdir. Tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlu olsun” dedi.

Çelenk sunma törenine İlçe Kaymakamı Levent Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran ile kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Kutlamalarda 2.etkinlik Türkiye Muhtarlar Derneği Salihli Şubesi'nde gerçekleştirilirken, Şube Başkanı Güler, kutlamaları kabul etti.