Salihli’de odalar güçlerini birleştirdi

Toplantıda mesleki ve teknik eğitimde yeni bölümler, zeytincilik, enerji ve ilçeye Fen Lisesi kazandırılması gibi konular üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nın düzenlediği yemekte bir araya gelen ilçedeki meslek odalarının başkanları güç birliği ile çözülecek yeni konular hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Salihli Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu’nun da katıldığı yemekli toplantıda, sektörlerin ihtiyacı olan kalifiye elemanların yetiştirileceği yeni bölümlerin açılması konusunda bilgi paylaşımı yapıldı.

Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, sektör incelemeleri sonunda çıkan motor teknolojileri, mobilya ve dekorasyon ile sıhhi tesisat ve doğal gaz tesisatçılığı bölümlerinin Endüstri Meslek Lisesi’nde açılmasının, bu ortak toplantılarda çıkan sonuçların takibiyle mümkün olduğunu kaydetti. Milli Eğitim Bakanlığı Meslek ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı’nın bizzat katıldığı toplantıda Salihli’de gıda teknikerliği bölümü açılması sözü aldıklarını anlatan Yüksel şöyle konuştu: “Mesleki ve teknik eğitimde sektörlerin ihtiyacı doğrultusunda yeni bölümler açılmasını önemsiyor ve üzerinde ısrarla duruyoruz. Gıda teknikerliği konusunda söz aldık. Bunun yanı sıra ilçemizin tarıma dayalı bir ekonomisinin olmasına karşılık, tarım teknolojileri bölümü bulunmuyor. Bu konunun da ısrarlı bir şekilde takipçisi olmamız gerekiyor.”

Toplantıya katılan Salihli Ticaret Borsası Yetiş Aksoy ve Ziraat Odası Başkanı Necati Aktürk, ilçede zeytincilik alanında önemli gelişmeler yaşandığına, zeytinlerin borsa tescilinden geçmesi konusunda çalışmalar yapıldığını anlattı.

Kunduracılar Odası Başkanı Celil Şenal, Salihli’de Fen Lisesi konusu üzerinde ısrarla durulmasını istedi. Elektrik Mühendisleri Odası Salihli Temsilcisi Azim Şahin de yenilenebilir enerji konusu üzerinde durulması gerektiği görüşünü savundu.

Kaymakam Turgut Çelenkoğlu, bu tür toplantıların çok yararlı olduğunu ifade ederek, ticari hayatın gelişmesi için özverili çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi. Çelenkoğlu, ilçeye yeni meslek bölümlerinin açılması ve Fen Lisesi kazandırılması konusunda geniş çaplı toplantılar düzenlenmesi önerisinde bulunurken, bu konunun da takipçisi olacağını kaydetti.

Toplantıya ise Kaymakam Turgut Çelenkoğlu başta olmak üzere Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil Aşık, Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, Ziraat Odası Başkanı Necati Aktürk, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Murat Dağıstanlı, Marangozlar Odası Başkanı M. Kemal Alacalı, Bakkallar Odası Başkanı İsmail Ünlü, Kahveciler Odası Başkanı İbrahim Demirdoğan, Terziler ve Tuhafiyeciler Odası Şerif Ali Girgin, İnşaat Sanatkârları Odası Başkanı Davut Dilek, Lokantacılar Odası Başkanı Fatih Azak, Berberler Odası Başkanı Kadir Dilşeker, Kunduracılar Odası Başkanı Celil Şenal, Elektrikçiler Odası Başkanı Bahadır Çelikkol, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Murat Makascı, Manavlar Odası Başkanı Rıfat Yavaş, Elektrik Mühendisleri Odası Salihli Temsilcisi Azim Şahin, Mimarlar Odası Salihli Temsilcisi Ali Arıkan, İnşaat Mühendisleri Odası Salihli Temsilcisi Mesut Gökalp katıldı.