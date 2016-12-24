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24 Aralık 2016 12:53

Salihli’de öğrenciler arası yemek yarışması

Salihli’de öğrenciler arası yemek yarışması

24 Aralık 2016 12:53

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Lidya Sardes Termal Hotel işbirliği ile yemek yarışması düzenlendi. Yarışmada en leziz yemeği yapan öğrenciler ödüllendirildi.
Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alan Öğretmenleri Fatma Yıldız ve Ali Turgut Durğun tarafından koordine edilen yemek yarışması, okul konferans salonunda gerçekleştirilirken, yarışmaya ise 7 grupta toplam 45 yarışmacı katıldı.
Yarışmayı ise başta okul müdürü Gürcan Demir olmak üzere, Lidya Sardes Hotel Müdürü Erhan Aygün, Aşçıbaşı Zeki Çoban, Önbüro Müdürü Selçuk Savaş ve Muhasebe Müdürü İsmail Akyol izledi. Yarışma da jüri üyelerinden en fazla puanı alan Lezzetçiler Grubu “Tuzda Levrek” ile 1., Chef’s Time Grubu “Püre Yatağında Fujita” ile 2., Junıor’s Chef Grubu ise “Combo Paisa” ile 3.oldu. Yemek yarışmasında dereceye giren gruplar okul bahçesinde düzenlenen törenle ödüllerini Okul Müdürü Gürcan Demir’in elinden aldı. Öte yandan Yemek Yarışmasında “Tuzda Levrek” sunumu ile şampiyon olan Lezzetçiler Grubu, Lidya Sardes Termal Hotel’de açık büfe akşam yemeği ödülünü kazandı.



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