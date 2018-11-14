Salihli'de öğrenciler Atatürk'ü anmak için koştu

Manisa'nın Salihli ilçesindeki 450 öğrenci, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 80. ölüm yıl dönümü anma töreni ve anısına düzenlenen Atatürk'ü Anma Koşusu'nda ter döktü. Salihli İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Salihli Belediyesi ile Özel Düşünür Koleji'nin destek verdiği anma koşusunda dereceye girenlere madalya ve kupa verildi.

Gümüşçayı'nda, 6 kategoride ve bin 500, 2 bin, 3 bin ve 5 bin metre mesafelerinde gerçekleştirilen yarışma sonunda küçük kızlarda Taytan Şehit Özgür Yatakdere İlköğretim Okulu öğrencisi Elanur Tapan 1., Çavlu İlköğretim Okulu öğrencisi Elanur Öztürk 2., Taytan Şehit Özgür Yatakdere İlköğretim Okulu öğrencisi Ebru Tapan 3., küçük erkeklerde Uğur Kiremit İlköğretim Okulu öğrencilerinden Onur Yiğit 1. ve Süleyman Efe Karabulut 2., Taytan Şehit Özgür Yatakdere İlköğretim Okulu öğrencisi Ümit Kozak 3. oldu.

Yıldız kızlarda Şehit Özgür Yatakdere Ortaokulu öğrencilerinden Tuğba Yılmaz 1., Ayşenur Tapan 2. ve Vildan Ada 3. olurken, yıldız erkeklerde ise Taytan Şehit Özgür Yatakdere Ortaokulu öğrencilerinden Şahin Basa 1., Uğur Kiremit Ortaokulu öğrencilerinden İlhan Ersöz 2., Fen Bilimleri Koleji öğrencilerinden Kayra Yaşar 3. oldu. Genç kızlarda ise Fen Bilimleri Koleji öğrencilerinden Aysun Ağdeve 1., İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Ceren Kanyılmaz 2., Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Sümeyye Demir 3. olurken, genç erkeklerde İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Mehmet Aydoğmuş 1. ve Emre Bayram 2., İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencilerinden Hasan Kaya 3. oldu.

Okullar kategorisinde ise küçük kızlarda 1. Taytan Şehit Özgür Yatakdere İlköğretim Okulu, 2. Kabazlı Şehit İsmail Yavuz İlköğretim Okulu ve 3. Durasıllı Mimar Sinan İlköğretim Okulu, küçük erkeklerde 1. Taytan Şehit Özgür Yatakdere İlköğretim Okulu, 2. Durasıllı Mimar Sinan Ortaokulu, 3. Uğur Kiremit Ortaokulu, Yıldız kızlarda 1. Taytan Şehit Özgür Yatakdere Ortaokulu, 2. Kabazlı Şehit İsmail Yavuz Ortaokulu, 3. Durasıllı Mimar Sinan Ortaokulu, yıldız erkeklerde 1. Taytan Şehit Özgür Yatakdere Ortaokulu, 2. Fen Bilimleri Koleji, 3. Uğur Kiremit Ortaokulu, genç kızlarda 1. Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2. Talat Zurnacı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, 3. Merkez Anadolu Lisesi, genç erkeklerde 1. İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2. İmam Hatip Anadolu Lisesi, 3. Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi oldu. Atatürk'ü Anma Koşusuna katılan tüm öğrencilere meyve suyu ve kek ikramında bulunulurken, dereceye giren öğrenciler ise kupa ve madalya ile ödüllendirildi. Öğrencilerin ödüllerini ise Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Trafik Ekipler Amir Vekili Süleyman Karalar, okul müdürleri ile beden eğitimi öğretmenleri tarafından verildi.