Salihli’de Ramazan etkinlikleri başladı

Mersinli Mahallesi Hizmet Binası önünde kurulan iftar sofralarında oruçlarını açan vatandaşlar, sahnelenen yüzyıllık Ramazan Etkinlikleriyle Ramazan ayına ait tüm güzellikler yaşatıldı.

Geleneksel Ramazan Etkinlikleri kapsamında tüm misafirlere ve çocuklara çeşitli hediyeler dağıtılırken tasavvuf müziği, ilahiler, orta oyunu, “Kezbanın Kısmeti” adlı tiyatro oyunu ve yarışmalar sahnelendi. Etkinlikte konuşan Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Salihli Belediyesi olarak geleneksel hale getirdikleri Ramazan etkinliklerinin ilkini Mersini Mahallesinde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Mersinli Mahallesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu, İbrahim Karaca ve Ali Rıza Ünveren, Milliyetçi Hareket Partisi Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın ve yönetimi, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ali Taylan, Zabıta Müdürü Mustafa Yıldırım, Kırsal Hizmetler Müdürü Serkan Sözer, Mersinli Mahalle Muhtarı İslam Budak, Mahalle Sorumlusu Serkan Koçman ve mahalle sakinleri ile çocuklar katıldı.