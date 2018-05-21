Salihli’de Ramazan kültürü yaşatılıyor

Salihli Belediyesi’nin Ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen programda Tasavvuf Müziğinden ilahilere, tiyatro oyunundan yarışmalara kadar geleneksel Ramazan kültürü yaşatıldı.
Geleneksel Ramazan’ın bütün güzellikleri yansıtan program alanı dolduran izleyicilerden büyük alkış aldı. Salihli Belediyesi etkinliğe katılan misafirlere hediyeler dağıtılırken, çocuklara palyaço eşliğinde sınırsız pamuk şekeri ikram edildi.
Gümüşçayı Rekreasyon Alanında düzenlenen etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Kültür Sosyal İşler Müdürü Nursel Turunç, belediye personeli, vatandaşlar ve çocuklar katıldı.