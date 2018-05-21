Diğer
Kategoriler
21 Mayıs 2018 12:22

Salihli’de Ramazan kültürü yaşatılıyor

Salihli Belediyesi tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen geleneksel Ramazan etkinlikleri, Gümüş Çayı Rekreasyon alanında sürdürüldü.

Salihli’de Ramazan kültürü yaşatılıyor

21 Mayıs 2018 12:22


Salihli Belediyesi’nin Ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen programda Tasavvuf Müziğinden ilahilere, tiyatro oyunundan yarışmalara kadar geleneksel Ramazan kültürü yaşatıldı.


Geleneksel Ramazan’ın bütün güzellikleri yansıtan program alanı dolduran izleyicilerden büyük alkış aldı. Salihli Belediyesi etkinliğe katılan misafirlere hediyeler dağıtılırken, çocuklara palyaço eşliğinde sınırsız pamuk şekeri ikram edildi.


Gümüşçayı Rekreasyon Alanında düzenlenen etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Kültür Sosyal İşler Müdürü Nursel Turunç, belediye personeli, vatandaşlar ve çocuklar katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
34
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç