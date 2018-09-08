Salihli’de Ramiz Turan Stadı’nın çimleri yenileniyor

Çalışmaların yaklaşık 15 gün süreceği öğrenildi.

Bu sezon kurduğu güçlü kadrosuyla Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grubun şampiyon adaylarından olan Salihli Belediyespor’un iç saha maçlarına ev sahipliği yapacak olan Ramiz Turan Stadı’nda çim yenileme çalışmalarına ekipler tarafından başlandı. İlk olarak stattaki mevcut çimlerin sökülme işlemi gerçekleştirildi. Çim sökülmesi sonrası zemin tekrar düzenlenip, futbol sahaları için özel ve dört mevsim yeşil olan çim ekimi yapılacak. Çalışmaların ise yaklaşık 15 günde tamamlanacağı öğrenilirken, Salihli Belediyespor’un BAL 8.Grup’ta ligin ilk haftasında konuk edeceği Urganlıspor maçının ise başka bir sahada oynayacağı belirtildi.

Öte yandan daha öncede Ramiz Turan Stadı’nın her yeri yeşil-beyaz renklere boyanırken, kapalı tribündeki koltuklar da yenisi ile değiştirilmişti.