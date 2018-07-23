Salihli’de Rumeli şenliği

Salihli’nin Özyurt Mahallesi’nde 5. Rumeli Şenlikleri, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Özyurt ve Yeşilyurt Mahallesi’nin düzenlediği şenliklere katılan Belediye Başkanı Zeki Kayda, Rumeli türküleri eşliğinde mahalle sakinleriyle birlikte halay çekti. Bu tür etkinliklerin mahalle halkı arasında birlik ve beraberlik bağlarını güçlendirdiğini belirten Başkan Kayda, “Böyle gecede sizleri bizler ile buluşturan muhtarımıza, dernek başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu ülkenin Başkomutanı Selanik’te doğmuş. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk bu ülkeyi kurmuş. Böyle bir lidere sahip olduğumuz için kendimizle gurur duymalıyız, Gecenizin coşkuyla geçmesini diliyorum. Sizleri seviyoruz" dedi.

5. Geleneksel Razlı Rumeli Şenliklerine, Belediye Başkanı Zeki Kayda’nın yanı sıra, MHP Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın, Salihli Makedonya ve Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Şengül, Özyurt Mahalle Muhtarı Ali Sarıkayalı ile vatandaşlar katıldı.