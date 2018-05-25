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25 Mayıs 2018 21:59

Salihli’de sağanak yağış: evleri su bastı, araçlar yolda kaldı

Manisa’nın Salihli ilçesinde aniden başlayan sağanak yağış ve dolu, cadde ve sokakları göle çevirirken, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Salihli’de sağanak yağış: evleri su bastı, araçlar yolda kaldı

25 Mayıs 2018 21:59


Salihli’de aniden başlayan ve yarım saatten fazla etkili olan sağanak yağış ve dolu, cadde ve sokakları göle çevirirken, ev ve iş yelerinde su baskınlarına neden oldu. Sağanak yağış sonrası araçlar ise göle gönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Özellikle sağanak yağıştan en çok etkilenen Mahalle Gaziler olurken, ayrıca Eskicami ve Kocaçeşme Mahallelerinde de çok sayıda ev ve işyerlerine su bastı. Yağış sonrası tıkanan mazgalları itfaiye ekipleri açarak, biriken yerlerdeki suyu tahliye etmeye çalıştı.


Öte yandan köprülü kavşak çalışması nedeniyle İzmir yönünden, Ankara yönüne giden araçlar, Gaziler Mahallesinden geçişinde göle dönen yolda zor anlar yaşadı.




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