Salihli’de sezonun ilk üzümü kilosu 170 TL’den satıldı

İş adamı Sergen Tuğrul, Keli Mahallesi’nden üretici Tahir Uçar’a ait toplam 50 kiloluk ürünü, sembolik olarak yapılan açık artırmada 8 bin 500 liradan satın aldı. Üzümün geliri ismi açıklanmayan bir hayır kurumuna bağışlandı.

Salihli Ticaret Borsası, 2018-2019 Çekirdeksiz Kuru Üzüm Sezonu’nu düzenlediği törenle borsa hizmet binasında dualarla açtı. Salihli’nin Keli Mahallesi’nden üretici Tahir Uçar’ın getirdiği 50 kilogram çekirdeksiz kuru üzüm açık arttırma ile satıldı. İş adamı Sergen Tuğrul, açık artırmada 170 TL’den 50 kilogram üzümü 8 bin 500 TL’ye aldı. Üzümün geliri ise ismi açıklanmayan bir hayır kurumuna bağışlandı. Törenin açılış konuşmasını yapan Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, 310 bin ton rekolte tahmini yapılırken, Temmuz ayı itibari ile borsalarda yapılan çekirdeksiz kuru üzüm tescil miktarının 350 bin ton olduğunu vurgu yaparak, Salihli Ticaret Borsası’nda ise 84 bin ton çekirdeksiz kuru üzümün tescil edildiğini söyledi. Tescil edilen üzümün 255 bin tonunun ihraç edildiğini belirten Aksoy, “İhraç edilen çekirdeksiz kuru üzümün karşılığında 410 bin dolar ülkemize girdi sağlanmıştır. Sağlanan bu yüksek milli gelir hacminin alt yapısında ise üreticilerimizin, tüccarımızın, sanayicimizin, ihracatçımızın, ilgili kurumlarımızın yoğun emek ve çabaları yer almaktadır” dedi.

“Birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız”

Çekirdeksiz kuru üzüm üretiminin çok uzun bir süreci kapsamakta olduğunu, yoğun ve masraflı bir emek harcanması gerektiğini ifade eden Aksoy, “Bu nedenle çiftçimizin emeğinin karşılığını alması en doğal hakkıdır. Gerek üreticilerimiz, gerekse ticaret kesimi olan bizler ve sektörün tüm paydaşları birlik ve beraberlik içinde hareket ederek, hem kendimizi, hem de sektörümüzü korumak zorundayız. Çünkü üretilen çekirdeksiz kuru üzümün yüzde 85’i ihracata gitmektedir. Küresel piyasadaki rakiplerimiz karşısında pazardaki rekabet gücümüzü yitirmememiz için dayanışma için birlikte hareket etmeliyiz. Bunun içinde biz Salihli Ticaret Borsası olarak üzerimize düşen görevi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

Salihli Ticaret Borsası’nın 1966 yılında kurulduğunu belirten Aksoy, Borsanın Haziran ayı itibari ile 53 ticaret borsasının katılımı ile kurulan Türkiye Ürün İhtisas Borsası Anonim Şirketine Kurucu ortak olduğu müjdesini verdi. Aksoy, şirkete Manisa’da ortak olan tek borsa olduklarını belirtti.

“Sezon hayırlı olsun”

Salihli’nin kabuğunu kıran bir şehir olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Zeki Kayda ise “Kaybettiğimiz ürünlerin geri geldiği sezonların yaşanmasını diliyorum” dedi.

Salihli’nin özellikle son 4 yılda kabuğunu kırdığını söyleyen Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Organize sanayi bölgemiz çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Artık Salihli’miz zenginleşiyor. Fakültemizi açtık, bu yıl ikinci eğitim ve öğretimi açılacak. Doğalgaz şehir içerinde 4 bin konutu aştı, organize sanayi bölgemize de geliyor. Büyük firmalar OSB’de yer almaya başladı. Dolayısıyla Salihli’miz sadece tarımsal olarak değil, tarımın yan kollarında da gelişiyor. Sezonun hayırlı olmasını diliyorum. Hem üreticimize, hem tüccarımıza, satandan tüketene kadar herkese hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

“Çiftçi emeğinin karşılığını alır”

İlk defa borsada bir ürünün açılış törenine katıldığını belirten Salihli Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu da “Ziraat insanoğlunun ilk uğraşısı, çiftçilikle uğraşan insanlarımız da en çok risk altında olan sektördür. Diğer kurumlar bu kadar riske maruz değil. Ürünlerin başlangıç döneminde don tehlikesi var. Yağmur yağmazsa kuraklık tehlikesi var. Çok yağarsa da ürünlere zarar verme tehlikesi var. O açıdan çiftçilerimiz bu emeklerinin karşılığını inşallah en iyi şekilde hak ederek alırlar. Gerek çiftçimiz, gerek tacirimiz hak ettiğini elde eder. Salihli çok daha mutlu günlere ulaşır temennisiyle, borsanın açılışı hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmaları ve yapılan duanın ardından borsaya getirilen sezonun ilk kuru üzümü açık artırma ile satıldı. 2013-2014 sezonunda 50 kg üzüm 25 bin liraya, 2014-2015 sezonunda 50 kg üzüm 10 bin liraya, 2015-2016 sezonunda 50 kg üzüm 6 bin 500 liraya, 2016-2017 sezonunda 50 kg üzüm 7 bin liraya, 2017-2018 sezonunda 50 kg üzüm 7 bin 500 liraya satılırken, bu sezon ise 50 kg üzüm 8 bin 500 liraya satıldı.

Protokol üyeleri katıldı

Salihli Ticaret Borsası çekirdeksiz kuru üzüm alım-satım salonunda gerçekleştirilen 2018 -2019 yılı Çekirdeksiz Kuru Üzüm Sezonu’nun açılış törenine, Salihli Kaymakam Turgut Çelenkoğlu, Belediye Başkanı Zeki Kayda, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil Aşık, Ziraat Odası Başkanı Necati Aktürk, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, siyasi parti temsilcileri ile davetliler katıldı.