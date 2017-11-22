Salihli’de ‘Sokak Kütüphanesi’ açıldı

Salihli Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Oktay Ayaz, Sokak Kütüphanesi uygulaması ile hem gençlik merkezinin faaliyetleri hakkında vatandaşlara ve öğrencilere bilgiler verildiğini, hem de kütüphane aracılığı ile vatandaşların istedikleri kitabı okuma imkanı bulduğunu söyledi. Salihli Gençlik Merkezi bünyesinde hazırlanan birbirinden farklı etkinliklerle çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Ayaz, “Sokak Kütüphanesi uygulamamızda bunlardan birisi. ‘Oku geliş, anla değiş’ sloganı ile hayata geçirdiğimiz proje ile başta gençler ve öğrenciler olmak üzere tüm vatandaşlarımız standımıza gelerek diledikleri kitabı okuma imkanı buldular. Bunun yanı sıra gençlik merkezi liderleri Emel Bozkurt ve Burcu Karadağ aracılığı ile vatandaşlara merkezi faaliyetleri hakkında bilgiler verildi. Katılımcılara kuru üzüm ikram edilen etkinliğimizde satranç, badminton ve mangala gibi sportif oyunlara vatandaşlarla birlikte katılım sağlandı” dedi.

Ayaz, etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.