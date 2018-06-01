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01 Haziran 2018 12:19

Salihli’de Şüheda caddesi ışıl ışıl

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğinde yürütülen prestij cadde projesi kapsamında Şüheda Caddesi’nde gerçekleştirilen çalışmaların büyük bölümü tamamlandı.

Salihli’de Şüheda caddesi ışıl ışıl

01 Haziran 2018 12:19

Yağmursuyu ve doğalgaz alt yapısının tamamlanmasının ardından, üst yapı çalışmalarının başladığı caddenin kaldırım ve yolları yenilenerek rengarenk aydınlatma sistemiyle baştan sona ışıklandırıldı.


Şüheda Caddesi’ndeki prestij çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağını söyleyen Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “2014 yılında yola çıkarken sizlere birçok proje için söz vermiştik. Geride bıraktığımız 4 yıl içinde projelerimizin büyük bir bölümünü tamamladık. Diğer projelerimiz ise artık tamamlanma aşamasında olduğu gibi prestij caddelerimizdeki çalışmalarımız bitme noktasına geldi. Şüheda Caddemizdeki çalışmaların yüzde 60’ı tamamlandı. Bu cadde üzerinde bulunan 220 Sokakta da çalışmalarımız bitti. Yenilenen kaldırımları, yolları, cep otoparkları, ışıklandırmasıyla, ağaçlandırması ve peyzaj çalışmalarıyla güzel şehrimizin cadde ve sokakları pırıl pırıl olacak. Salihli halkımız güle güle kullansın” dedi.




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