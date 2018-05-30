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30 Mayıs 2018 16:49

Salihli’de taşkın manzaraları ortadan kalkacak

MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçe merkezini şiddetli yağışlar sonrasında ortaya çıkan taşkın sıkıntılarından kurtarmak için başladığı 25 kilometrelik dev yağmursuyu hattı çalışmasında menfez imalatlarının yüzde 90’ını tamamladı.

Salihli’de taşkın manzaraları ortadan kalkacak

30 Mayıs 2018 16:49

25 milyon TL’lik yatırımın genel imalatlarında ise yüzde 40 seviyesine gelindi.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, ilçe merkezlerinin altyapı ihtiyaçlarını karşılama noktasında yoğun mesai harcıyor. Yağışlı havaların günlük hayatı olumsuz ekilememesi için il genelinde yürütülen çalışmalar geçmişin izlerini birer birer siliyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Salihli ilçe merkezinde yıllardır yaşanan taşkın manzaralarına son verecek olan çalışma son sürat ilerliyor. Menfez imalatlarının yüzde 90’ının tamamlandığı ilçede, genel imalatların ise yüzde 40’ı noktalandı. 25 milyon TL yatırım bedeli ile hayata geçirilen 25 kilometrelik hat döşeme çalışması tamamlandığında yağışlı havalar Salihlililer için artık sıkıntı yaratmayacak.


MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, il genelinde yoğun bir tempoda çalıştıklarını ifade ederek, “İdare olarak Manisalıların refahı için büyük projelere hayat veriyoruz. Bu projelerden biri de Salihli ilçe merkezinde hayata geçirdiğimiz dev yağmursuyu hattı döşeme çalışmasıdır. 25 milyon TL yatırım bedeli ile 25 kilometrelik hat döşeme işini yarılamak üzereyiz. Salihli ilçe merkezinde yağmur yağdığı zaman vatandaşlarımız telaşa düşüyor ve kötü manzaralar ortaya çıkıyordu. Bu mağduriyeti gidermek için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün hemşerilerimize verdiği sözü yerine getiriyor olmanın heyecanını yaşıyoruz. Çalışmalarımız noktalanıp, hatlarımızın tüm bağlantıları tamamlandığında Salihlili vatandaşlarımızın yağışlı havalarda yaşadığı sıkıntılar ortadan kalkacak” dedi.




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