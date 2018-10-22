Salihli'de teknik direktör Dombaz dönemi sona erdi

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Salihli Belediyespor'da teknik direktör Ozan Dombaz ile yollar ayrıldı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta şampiyonluk hedefi ile yola çıkan ancak son 3 haftada 8 puan kaybı yaşayan Salihli Belediyespor'da Ozan Dombaz dönemi sona erdi. Lige Urganlıspor galibiyeti ile başlayan ve daha sonra deplasman da Altınovaspor'u yenerek iyi bir başlangıç yapan yeşil-beyazlı ekip daha sonra Ödemişspor ile berabere kaldı. Gülbahçespor'a mağlup olarak ilk yenilgini alan Salihli Belediyespor, Manisa derbisinde de Somaspor'a yenildi. Ligde 3 haftada 8 puan kaybederek, zirve yarışından uzaklaşan Salihli Belediyespor'da sezon başında takımın başına getirilen teknik direktör Ozan Dombaz ile yollar ayrıldı.

Salihli Belediyespor Ozan Dombaz yönetiminde sahaya çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 7 puan toplayabildi.