Salihli’de teknik ekip tamam

Lig ekiplerinden Salihli Belediyespor’da teknik ekip belirlendi. Yeşil-beyazlı ekipte baş antrenör olarak Bora Şensoy’un, yardımcı antrenör olarak da Serdar Semerci ve Görkem Kazan’ın görev yapacağı öğrenildi.

Baş Antrenör Bora Şensoy’un yeşil-beyazlı kulüpte 2 yıl yardımcı antrenörlük görevinde bulunduğunu ifade eden Salihli Belediyespor Kulüp Başkanı Serkan Sözer, takımın sadece sporculardan oluşmadığını söyledi.

Yeşil-beyazlı kulüp olarak hedeflerinin Sultanlar Ligi olduğunu vurgu yapan Sözer, “Bunun arkasında ise başarılı bir ekip bulunuyor. Kulüp olarak Baş Antrenör Bora Şensoy, yardımcı antrenörler Serdar Semerci ve Görkem Kazan’a biz sonuna kadar güveniyoruz. Gerçekleştirdiğimiz transferlerle de bu sezon istediğimiz hedefe ulaşacağımızı düşünüyorum” dedi.

Öte yandan baş antrenör Bora Şensoy ile yardımcı antrenörler Serdar Semerci ve Görkem Kazan’ın görev yapacağı yeşil-beyazlı kulüpte şuana kadar Nida Yazıcıoğlu, Merve İzbilir, Merve Ateş, Ceren Atila, Burcu Bircan Evin, Rabia Martinoviç Özşahan, Merve Ateş, Gizem Öcal Tuğrul, Buket Yılmaz, Emine Arıcı, Aleyna Çevik ve Kübra Hacıoğlu’nu transfer ederek, renklerine bağladı.