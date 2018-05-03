Salihli’de tezhip ve minyatür sergisi açıldı

Salihli Belediyesi Kent Müzesi’nde düzenlenen sergi açılışında, Tezhip ve Minyatür Kursu kursiyerleri tarafından yaklaşık 6 aylık bir süreçte yaptıkları 65 eser sergilendi. Açılış töreninde konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, "Tezhip ve Minyatür Kursunun düzenlemiş olduğu yıl sonu sergisine hepiniz hoş geldiniz. Belediyemiz hizmet yatırımlarının yanı sıra Atatürk’ün ’Türkiye Cumhuriyeti temeli kültürdür’ sözünden hareketle kültür ve sanatın pek çok alanında 7’den 70’e vatandaşlarımıza hizmet vermeye çalışmaktadır. Sabır, özveri, yetenek ve emek gerektiren, bu sanatı yapan kursiyerlerimizi kutluyorum. Bu kurslardan büyük emeği olan Yasemin Ademoğlu ve Yasemin Bulut hocalarıma teşekkür ediyorum" dedi. Eğitmenler Yasemin Ademoğlu ve Yasemin Bulut’a çiçek taktim eden Başkan Yardımcısı Karaoğlu, davetliler ve eğitmenler ile birlikte sergiyi gezdi. Salihli Belediyesi Kent müzesinde sergilenen 65 eser 9 Mayıs’ a kadar sergileneceği öğrenildi.

Tezhip ve minyatür sergisi açılışına Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, belediye daire müdürleri, sanatseverler ve kursiyerler katıldı.