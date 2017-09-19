Salihli’de ulaşımda modern dönüşüm

Salihli’de mahalleler arası ulaşım artık daha rahat, konforlu ve modern bir şekilde yapılacak. Salihli Mahalleri Toplu Taşıma Araçları engellilere uygun, yeni, modern ve engellilerin kullanımına uygun alçak taban Jest marka 43 araç ile hizmet verecek. 43 yeni araçların teslim töreni ise Kent Meydanı’nda düzenlenen törenle hizmete girdi. Mehteran gösterilerinin yer aldığı, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını ise Salihli Mahalleri Toplu Kara Yolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Samet Balgönül yaptı. Balgönül, Salihli ile mahalleri arasında hizmet veren 140 aracın, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşımda dönüşüm projesi kapsamında yenilenerek, bundan sonra 43 adet en son teknoloji araçlarla kooperatif öncülüğünde hizmet vereceğini söyledi.

“Ulaşım konforlu ve modern hale geldi”

Salihli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Murat Dağıstanlı ise Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ulaşımda dönüşüm projesi kapsamında Şehiriçi minibüslerinin ardından, değişim ve dönüşümün mahalle minibüslerine sıçradığını söyledi. Dağıstanlı “Artık, yapılan dönüşüm ile Salihli’de ulaşım konforlu ve modern hale geldi. Ulaşımdaki bu değişim, esnafımıza ve halkımıza hayırlı olsun” dedi. Karsan olarak ekonomik ve yenilikçi araçlar ürettiklerini ifade eden Karsan Satış ve Pazarlama Müdürü Kaan Erkırtay ise toplu ulaşımda dönüşüm kapsamında, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ilçelerdeki toplu ulaşım araçlarını, engelli kullanımına uygun araçlarla yenilediğini söyledi.

“Bir yılda dev yatırım”

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile el ele vererek, önemli projeleri hayata geçirip kenti pırıl pırıl hale getirdiklerini ifade eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ise “Söz verdiğimiz projeleri bir bir hayata geçirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Dur-geç köprüleri ile başladığımız hizmet yağmuru, sağanak halinde devam etmektedir. Atış Poligonu, Kapalı Spor Salonu projelerimiz tamamlandı, Kapalı Otopark ve modern pazaryeri ile Masal Ormanı Parkı ile Yağmur Suyu ve prestij cadde çalışmalarımız devam ediyor. Salihli Belediyesi’nin gerçekleştirilen bütçesi 70 milyon lira iken, Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli’ye bir yılda tam 200 milyonluk yatırım yaptı. Kısacası Salihli’yi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün ile değiştirdik” dedi. Salihli’nin ulaşımın değişim ve dönüşümün Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirildiğine dikkat çeken Başkan Kayda “İlk olarak şehir içinde binmeye korktuğumuz araçlar, yenisi ile değişti. Bu toplu ulaşımdaki değişim ve dönüşüm, sonra Salihli-Manisa arasındaki araçlara, şimdide mahalle araçlarına sıçradı. Artık mahallelerimize de ulaşım bundan böyle Salihli Mahalleri Toplu Kara Yolu Yolcu Taşıma Kooperatifi öncülüğünde modern ve konforlu araçlarla yapılacak. Halkımıza ve esnaflarımıza hayırlı olsun” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün şehir dışında olduğu için programa katılamadığını ifade eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, toplu ulaşımdaki değişim ve dönüşümün Manisa geneline safha sayfa yaydıklarını söyledi. Yalçınkaya, büyükşehir olarak bu dönüşümü ilçeler arasından sonra mahalle ile ilçe arasına da yaymanın haklı gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Salihli mahallelerindeki 142 aracın yapılan dönüşümle 43 araca düşürüldüğüne değinen Yalçınkaya “Bugün itibariyle modern araçlarımız 14 güzergahta, 35 mahalleye hizmet verecek. Salihli ile mahalleler arasında hizmet verecek olan Jest araçların elektronik donanımları, alçak tabanlı olması, engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza hizmet edebilmesi çok önemlidir. Bu araçlarımız, Salihli’mize ve Manisa’mıza hayırlı olsun” dedi.

Konuşmaların ardından temsili olarak Salihli Mahalleri Toplu Kara Yolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Samet Balgönül’e araç anahtarı teslim edilirken, yapılan duanın ardından kurdele kesimi yapıldı. Plaketlerin ve çiçeklerin takdim edildiği araç teslim töreni, araçların şehir turu atması ile son buldu.