Salihli'de uyuşturucu operasyonu

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir ikamette yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu hap ile bir adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Olay, Salihli'nin Çapaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ikamette uyuşturucu ve silah bulunduğuna dair bilgiler alınması üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bahse konu ikamete operasyon düzenledi. Operasyonda Salihli Cumhuriyet Başsavcılığınca talep edilen arama kararına istinaden V.S.'ye (34) ait ikamete arama yapıldı. Yapılan aramada çeşitli renk ve şekillerde uyuşturucu ve uyarıcı madde olduğu değerlendiren 99 adet hap, 1 adet faturasız kuru sıkı tabanca ve 47 adet dolu kuru sıkı mermisi ile 1 adet bıçak ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.