Salihli'de verilen sözler bir bir yerine geliyor

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda verdikleri sözleri bir bir yerine getiriyor olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli Belediyesi tarafından Sarıpınar Mahallesinde yapılan Aile Sağlık Merkezine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından doktor atanması nedeniyle Mahalle Muhtarlığı ve Belediye işbirliğiyle düzenlenen hayra katıldı. Hayırda konuşan Başkan Kayda, “Sarıpınar Mahallemizin büyük ihtiyacı olan sağlık ocağını kazandırmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Söz verdik, yaptık. Sağlık Merkezimiz Sarıpınarlı hemşehrilerime hayırlı olsun. Salihli Belediyesi olarak biz üzerimize düşeni yaptık ve sağlık merkezini Manisa İl Sağlık Müdürlüğüne devrettik” dedi.

Salihli Belediyesi olarak her alanda hizmet verdiklerini vurgulayan Başkan Zeki Kayda, “Yola çıkarken söz verdiğimiz projeleri yerine getirmenin bugün onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Sarıpınar ile ilgili imar düzenlemesinden bahsetmiştim. Sarıpınarlı hemşehrilerime söylüyorum; elinizde evlerin, arsaların kıymetini bilin. Yılbaşı gibi bu süreçte sonuçlanacak. Bir sözüm de sizlere doğalgazdı. Şu anda Dedetaşı Mahallesinden bu tarafa doğru doğalgaz geliyor. 2019'un sonunda Salihli'de doğalgazsız bir tane ev kalmayacak. Verdiğimiz sözleri bir bir nasıl yerine getiriyoruz görüyorsunuz. Mahallemize çok güzel bir park ve düğün salonu kazandırdık. Sarıpınar'ı gecekondu olmaktan çıkardık ve modern bir mahalleye dönüştürüyoruz. Bu işlerde emeği geçen kendi ekibime, muhtarımıza çok teşekkür ediyorum. Sarıpınar Aile Merkezimiz hayırlı olsun, herkese şifa getirsin” dedi.

Aile Sağlık Merkezinde düzenlenen pilav hayrına Belediye Başkanı Zeki Kayda başta olmak üzere, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu, İbrahim Karaca ve Ali Rıza Ünveren, Belediye Daire Müdürleri, Sarıpınar Mahalle Muhtarı Öner Karabulut, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Sezgin Güleç ile mahalle sakinleri katıldı.