Salihli’de yaz spor okulları kapılarını açtı

Salihli Belediyesi ve Belediyespor işbirliğinde düzenlenen 2018 Yaz Spor Okullarının açılışı Ramiz Turan Stadyumunda Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Belediye Spor İşleri Müdürü Uğur Kocagöz, Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Yıldırım, antrenörler, öğrenciler ve velilerin katıldığı törenle açıldı. Törende yaz spor okullarıyla ilgili bilgi veren Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, “Belediye olarak yatırımların en büyüğünün insana olan yatırım olduğu inancıyla halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Belediyeciliğin yol, köprü, tesis, park bahçe, temizlik gibi hizmetlerinin yanında eğitim kültür ve spor alanlarında da her yaş grubundan vatandaşımıza hizmet ediyoruz. Açılan Atatürk Spor Salonumuz ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuz bunun en güzel örneğidir. Salihli sporu seviyor ve başarılar elde ediyor. Biz de belediye olarak çocuk ve gençlerimizin erken yaşlarda sporla ilgilenmelerini, spora başlamalarını ve yaz tatilini en verimli şekilde değerlendirmelerini, ahlaklı, sağlıklı, nitelikli yetişmelerini sağlamak amacıyla bu yılki Yaz Spor Okullarımızı açıyoruz. Toplam on branşta şu ana kadar kayıt yaptıran 745 öğrencimizin bugün başlayacak spor okulu ağustos sonuna kadar devam edecektir. Yaz Spor okullarımızın hayırlı olmasını diliyor, antrenörlerimize kolaylıklar, sporcu çocuk ve gençlerimize başarılar diliyorum” dedi.

Yaz spor okullarında futbol, voleybol, basketbol, judo, masa tenisi, karate, hentbol, yüzme, jimnastik ve atletizm dallarında eğitim verilecek.