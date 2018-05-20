Salihli’de yaz spor okulu kayıtları başlıyor

Öğrencilerin yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmesi, çocukların sağlıklı ve tam donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak amacıyla Salihli Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz spor okulu açıyor. Salihli Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde 8 branşta açılacak yaz spor okulunda, binlerce çocuğa spor eğitimi verilirken kayıtlar ise 1 Haziran Cuma günü başlıyor. Futbol, masa tenisi, voleybol, karate, basketbol, hentbol, judo ve atletizm branşlarında açılacak olan kurslar için kayıtların ise Salihli Belediyesi Spor Salonu’nda yapılacağı belirtildi.

Kursların ise 19 Haziran Salı günü başlayıp, 31 Ağustos Cuma günü biteceği ifade edildi.