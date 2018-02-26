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26 Şubat 2018 13:19

Salihli’de yeni yerleşim yerine yeni hat

MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Gökçepınar Caddesi’ndeki yeni yerleşim alanında, vatandaşlara sağlıklı ve güvenli altyapı temin etmek üzere kanalizasyon hattı döşeme çalışmasına başladı.

Salihli’de yeni yerleşim yerine yeni hat

26 Şubat 2018 13:19


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yürüttüğü çalışmalarla Manisalıların altyapı sıkıntısı yaşamasının önüne geçiyor. MASKİ ekipleri, Salihli’nin merkez mahallelerinden olan Kurtuluş Mahallesi’nin Gökçepınar Caddesi’nde imara yeni açılan bölgede kanalizasyon hattı döşeme çalışmasına başladı. Kısa süre içerisinde tamamlanacak olan çalışma sayesinde, bölgede ikamet edecek vatandaşlara sağlıklı ve güvenli kanalizasyon altyapısı temin edilerek atıksu sorunları yaşamaları engellenecek.


Kurtuluş Mahalle Muhtarı Ayhan Gezdir, “Mahallemiz şehir merkezinde ve hızlı gelişen bir konumda olduğu için her gün yeni bir yapılaşmayla karşılaşıyoruz. Yapılaşmanın başladığı parsellerde inşa edilen yeni konutlara altyapı ihtiyacı nedeniyle MASKİ yetkilileri kanalizasyon çalışması başlattı. Gerek içme suyu gerekse kanalizasyon çalışmalarından oldukça memnunuz. Bizim talep etmemize gerek kalmadan bir bakmışız MASKİ iş makinaları ve personeliyle mahallemizde çalışıyor. Mahalleli olarak MASKİ’nin çalışmalarından memnunuz ve MASKİ’nin yeni bir kurum olmasına rağmen Manisa bölgesinde böylesine bir iş hakimiyeti kurması bizleri gururlandırıyor. Başkanımız Cengiz Ergün, MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun ve emeği geçenlere çok teşekkür ederiz” dedi.




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