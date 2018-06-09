Salihli’de Zakkum rüzgarı

Ramiz Turan Stadyumunda düzenlenen konserde Zakkum’un seslendirdiği birbirinden güzel şarkılara binlerce Salihlili eşlik etti. Renkli görüntülere sahne olan konserde ünlü müzik grubu yaklaşık 2 saat sahnede kalarak gençlerin beğendiği birbirinden güzel şarkıları seslendirdi. Konserde konuşan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Göreve geldiğimiz günden beri Salihli’ye hizmet etmenin ibadet etmek gibi bir şey olduğu düşüncesiyle ekibimle birlikte gece gündüz çalıştık. Yola çıkarken vermiş olduğumuz sözleri bugün yerine getirmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Sevgili gençler ilk önce 60 yıllık dur-geç köprülerini yıkmakla işe başladık. Daha sonra sizin için Atatürk Spor Salonunu iki yıl önce hizmete açtık. Yine sizler için Salihlimize fakülte kazandırdık. Doğalgaz dedik, bugün doğalgaz hatlarını çekiyoruz. Masal Ormanı Parkı bugün çocuklarımızın ve geçlerimizin hizmetinde. Spor, eğitim kadar önemli olan bir şey. Göreve geldiğimiz günden beri hem Belediyesporumuzun hem de amatör spor kulüplerimizin destekçisi olduk. Futbol Takımımız önümüzdeki yıl Bal Liginde mücadele edecek, ondan sonraki yıl hedefimiz 3. Lig. Salihlimizin yüzü gülen gençleri bugün burada. Hepinize iyi seyirler diliyor, şimdiden Ramazan Bayramınızı kutluyorum" dedi.

Salihli Belediyespor yararına düzenlenen konsere Belediye Başkanı Zeki Kayda başta olmak üzere, Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Yıldırım ve yönetimi, belediye daire müdürleri ve binlerce genç katıldı.