Salihli'de Zeki Kayda'dan adaylığı ile ilgili ilk açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Genel Merkezi Genel Merkezi seçim komisyonunun yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı yeniden aday gösterdi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, 31 Mart 2019'da yapılacak olan Mahalli İdareler Genel seçiminde yeniden MHP Genel Merkez tarafından başkan adaylığının resmen açıklanmasının ardından konuştu. Kayda, “31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel seçiminde Milliyetçi Hareket Partimizin Salihli Belediye Başkan Adayı olarak resmen açıklanmış olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Bizleri bir kez daha bu göreve layık gören bilge liderimiz Milliyetçi Hareket Partimizin Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genel Sekreterimiz İsmet Büyükataman, birlikte mesai harcadığımız Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sadir Durmaz ve tüm genel başkan yardımcılarımıza il, ilçe parti, ocak ve kadın kolları teşkilatlarımıza teşekkürlerimi arz ediyorum. ‘Salihli Bizimle Değişecek' sloganıyla çıktığımız yolda yol arkadaşlarımla birlikte partimizin üretken belediyecilik anlayışı ile Allah'a şükür ki Salihli değişti diyebiliyoruz. Bugüne kadar, büyükşehir belediye başkanımızla el ele, genel başkanımızın, partimizin ve halkımızın sonsuz desteğiyle verdiğimiz sözleri yerine getirdik. Söz verdiğimiz bütün projelerimizi yerine getirmiş olmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde şehrimize getirdiğimiz doğalgaz ile organize sanayi bölgemizin de gelişmesini sağlayacak, işsizliğe son verecek projelerimizi hayata geçireceğiz. Çıktığımız bu kutlu yolda Allah bizleri mahcup etmesin. Hakkımızda hayırlısı olsun” dedi.