Salihli’deki kirazlar örtü altına girdi

50 dönüm kiraz ağacının üstünü örten firma, yağış ve doludan daha az zarar gören bu bölgedeki ürünleri ihracata yönlendirmeyi planlıyor.

Yoğun yağışlar ve dolu nedeniyle Salihli’nin yayla köyleri olan Allahdiyen, Bahçecik, Gökköy ve Çamurhamamı’nda kiraz üreticisi çiftçiler büyük zarara uğrarken, kiraz üretimine büyük yatırım yapan gruplar da bu sene öngördüğü ihracatın oldukça alt seviyelerinde kaldı. Salihli’nin Kemer Mahallesinde 2010 yılından bu yana faaliyet gösteren ve 3 yıldır ihracat yapan A&A Grup, kirazın yanı sıra ceviz ve üzüm yetiştiriciliği yapıyor.

Salihli’de kiraz üreticilerinin büyük zarar etmesine neden olan şiddetli yağışlar ve dolu, Kemer Mahallesinde kiraz üretimi yapan firmayı da olumsuz etkiledi. Üç yıldır kiraz ihracatı yapan grup, bu yıl uygulamaya geçirdiği örtü altı uygulamasıyla zarardan az da olsa ürünün bir kısmını kurtardı. 564 dönüm kiraz bahçesinin 50 dönümünü örtü altına alan grup, buradaki ürünü ihracata sevk etmeyi planlıyor.

Kiraz üreticilerinin durumlarını yerinde görmek üzere Allahdiyen’e giden Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, Meclis Başkanı Süleyman Oral ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Taner Kalay, ürünün toplanması ve paketlenmesi sürecini izledi. Firmanın Genel Müdürü Kamer Ertürk, İdari İşler Müdürü Turgut Kupa ve İşletme Müdürü Ömer Altuntaş, kirazdaki son durum hakkında Salihli TSO yöneticilerine bilgi verdi.

Çin’e ihracat

2010 yılında kurulan şirketin 2011-2012 kış döneminde fidan dikimini gerçekleştirdiğini belirten Kamer Ertürk, 564 dönüme kiraz, 150 dönüme ceviz ve 50 dönüme de üzüm diktiklerini anlattı. Geçtiğimiz yıl üretilen toplam 290 ton kirazın 260 tonunu ihraç ettiklerini ifade eden Ertürk şu bilgileri verdi:

“Kirazda bu yıl 300 tonun üzerinde ihracat hedefliyorduk. Fakat olumsuz hava koşulları nedeniyle bizim ihracatımız ancak 20-25 tonlarda kalır. Bu sene ilk kez denediğimiz örtü altındaki kiraz bahçesinden topladığımız ürünü ihracata sevk edebiliriz. Geçen sene İsviçre ve Almanya’ya ürün gönderdik. Bu sene ilk kez Çin’e ihracat hedefliyoruz.”

Ertürk, yakındaki Kemer ve Kaleköy’den eleman bulamadıkları için Demirci ve Alaşehir’den işçi getirdiklerini kaydetti.