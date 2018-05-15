Salihli’deki Selendililer lokal açtı

Lokalin açılış konuşmasını yapan SEL-DER Başkanı İrfan Akarsu, derneğin 2001 yılında kurulduğunu ve kurulduğu günden beri hemşeri derneği olarak faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi. Dernek olarak kültür etkinlikleri düzenlediklerini belirten Akarsu, amaçlarının Salihli’de Selendi kültürünü yaşatmak olduğunu ifade etti. SEL-DER olarak bir dernek binaları ve lokalinin olmadığını dikkat çeken Akarsu, “Artık Selendili hemşehrilerimizin toplanıp, dertleşebilecekleri bir yerimiz oldu. Bizim ortak paydamız Selendili hemşehrilerimizle birlikte olmaktır” dedi.

Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Kaya ve Selendi eski belediye başkanı Nurullah Savaş’ın da kısa birer konuşma yapmasının ardından SEL-DER lokali hizmete açıldı. Lokalin kurdelesini açılışa katılan protokol üyeleri kesti.

Salihli’de yaşayan Selendilileri bir araya getirecek olan lokalin açılışına Salihli Belediye Başkan Yardımcıları Nuri Kaya, İbrahim Karaca ve Ali Rıza Ünveren, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, CHP İlçe Başkanı İsmet Kocabıyık, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın, Selendi eski belediye başkanı Nurullah Savaş ile milletvekili aday adayları ve davetliler katıldı.