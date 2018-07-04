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04 Temmuz 2018 19:08

Salihli’deki taraftarlardan idam çağrısı

Türkiye’de arka arkaya işlenen çocuk istismarı ve cinayetlerine tepkiler artarak devam ederken, Manisa’nın Salihli ilçesinde bulunan Taraftarlar Derneği üyeleri de Kent Meydanı’nda toplanıp bu tip suçlar için idam cezasının getirilmesini istedi.

Salihli’deki taraftarlardan idam çağrısı

04 Temmuz 2018 19:08


Ellerinde taşıdıkları dövizlerle vatandaşlar idam isterken, basın açıklamasını ise Taraftarlar Derneği adına Yakup Karahan yaptı. Karahan “Ülkemizde çocuklar öldürülüyor, çocuklar tecavüze uğruyor, köpekler, kediler ayakları kesilip gözleri oyuluyor. Kısacası her gün vahşet haberleri ile sarsılıyoruz” dedi.


Karahan, açıklamasına şöyle devam etti:


“Yurdun neresinden gelirse gelsin, bu acıları ciğerimizden duyuyoruz. Güzel yurdumuzu kanla yıkamak isteyen bölücülere, tecavüzcülere, ırz düşmanlarına, çocuk katillerine verilen cezalar, artık kamu vicdanını rahatlatmıyor. Buradan devlet büyüklerimize, milletvekillerimize Salihli’den sesleniyoruz. Bu bölücülere, tecavüzcülere ve kadın katillerine aman vermeyin. Bu vatan topraklarımızın üzerinde, çocuklarımız, koşup oynayacaktır. Irzına geçip, öldürülmeyecektir. Bizler buna izin vermeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan bu eli kanlı, bu yüreği karanlık mahluklara en ağır cezanın verilmesini istiyoruz”


Karahan, “Biz Salihli’den bu ateşi yakıyoruz. Çocuklara uzanan eller, polisimize ve askerimize uzanan eller kırılsın. Bu vatan toprağını bölüp parçalamaya kalkan eller kırılsın. Yaşasın, birlik ve beraberliğimiz, yaşasın Türkiye Cumhuriyetimiz, yaşasın geleceğimiz olan çocuklarımız” sözlerine yer verdi.


Salihli Taraftarlar Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen basın açıklamasına ise Salihli Türk Riders Chopper Motosiklet Kulübü üyeleri, amatör spor kulüp başkanları, antrenörler, taraftarlar ve vatandaşlar ile çocuklar katıldı.


Basın açıklamasının ardından grup olaysız bir şekilde dağıldı.




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