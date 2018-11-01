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Salihli'den Çanakkale'ye kültür gezisi

Salihli Belediyesi tarafından düzenlenen kültür gezileri kapsamında ilçeye bağlı Damatlı ve Çelikli Mahallesi sakinleri Çanakkale’ye uğurladı.

Salihli Belediyesi tarafından düzenlenen kültür gezileri kapsamında ilçeye bağlı Damatlı ve Çelikli Mahallesi sakinleri Çanakkale'ye uğurladı.


Belediye hizmet binası önünde düzenlenen uğurlama törenine Belediye Başkanı Zeki Kayda, Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Çelikli Mahalle Muhtarı Erol Akca, Damatlı Muhtarı Muharrem Öziş ile Güven Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Manav eşlik etti.


Başkan Kayda, "Özgürce gelebiliyorsak, bayrağımızın altında durabiliyorsak, Çanakkale Zaferi ve Atatürk sayesindedir. Çanakkale'de gezerken toprağa basmaya korkacaksınız. Çünkü orada 255 bin şehit yatıyor. Şehitlerimizin oradaki duygusu-ruhu sizi etkileyecek. Gezerken dualarınızı eksik etmeyin. Muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Birlikte olduğumuz sürece aşamayacağımız hiçbir engel yok. Allah güle güle gidip, güle güle gelmeyi nasip etsin. Hayırlı yolculuklar " dedi.


Çanakkale gezisine katılmanın heyecanını yaşayan mahalle sakinleri ise, Salihli Belediyesi tarafından düzenlenen kültür gezileri nedeniyle teşekkür etti.

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