Salihli'den indirim kampanyasına büyük destek

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası, enflasyonla mücadele konusunda başlatılan topyekün mücadele kampanyasına destek açıklaması yaptı. Salihli'den ilk etapta 60 işyeri en az yüzde 10 indirim kampanyasına katılma kararı alarak indirim afişlerini işyerlerine astı.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası ve Salihli Ticaret Borsası üyeleri de 'Enflasyonla Topyekün Mücadele' kampanyasına katılma kararı aldı. Konuyla ilgili açıklama Salihli Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıyla duyuruldu.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, son açıklanan enflasyon rakamlarının yüksek olduğunu ve önümüzdeki aylarda bu oranın daha da yükselmesi konusunda bir beklenti olduğuna dikkat çekerek, “Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından hazırlanan enflasyonla mücadele programını son derece önemli buluyor ve destekliyoruz. Yeterince destek bulursa bu kampanyanın enflasyondaki yüksek artış hızını bir nebze olsun azaltacağına inanıyoruz” dedi.

Salihli'de, aralarında otomotiv, beyaz eşya, gıda ile alakalı hizmet veren işyerlerinden 60 üyenin kampanyaya katılma kararını bildirdiğini ve bu konuda hazırlanan afişleri dükkanlarının görünür yerlerine astığını vurgulayan Yüksel, “TOBB'un belirlediği 407 üründe bu indirim kampanyasına destek verilebilir. İndirimin en az yüzde 10 oranında olup, en az 3 ay boyunca sürdürülmesi gerekiyor. Daha çok sayıda üyeye ulaşıp, bu kampanyaya desteği güçlendirmeliyiz. Herkesin imkanı ölçüsünde katılması, enflasyonu aşağı çekme konusunda büyük katkı sağlayacaktır. Bu mücadeleye toplumun tüm kesimleri ne kadar güçlü destek olursa etkisi o kadar büyük olur. Kampanyaya Kula ve Selendi'deki üyelerimizin de ilgi göstereceğini düşünüyoruz.” dedi.

Enflasyonla Mücadele açıklamasına katılan Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yetiş Aksoy da yaptığı konuşmada katılımcı sayısını artırmak istediklerini, bütün kesimleri desteğe davet ettiklerini ifade etti.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Süleyman Oral da, enflasyonla etkin mücadele konusunda bütün sektörlerin katkısının önemli olduğunu belirterek, “Herkes imkanları nispetinde indirime katılmalıdır” dedi.

Enflasyonla mücadeleye destek açıklamasına Salihli TSO Yönetim Kurulu, Meclis Başkanı ve Borsa Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

İndirim kampanyasına katılan firmalar

Lidya Otel, Yükseliş İsuzu ve Honda, Caner Akçakaya, Yörükoğlu Ticaret, Ege Oto Cam, Kent Oto, Bulanık Otomotiv, Dinç Otomotiv, Güven Otomotiv, Aydınlı Cıvata, Kavas Ticaret, Topkayalar Ltd. Şti., Akçe Deri, Erhan Bayraktar, Özdemir Bayraktar, Karaman Ambalaşj, Günay Amblaj, Murat İletişim, Kaleboynu Zeytincilik, Aydın Et Galerisi, Fevzi Özdemir Koll. Şti., Türkoğlu A.Ş., Saray Mobilya, Podium Giyim, Seçgin Mefruşat, Ayçiçek Ayakkabı, İmaj Giyim, Güzelsoy Züccaciye, Selma Giyim, Hülya Giyim, Caniko Bebe, Zeyno Giyim, Bursa Kumaş Pazarı, Özyaman Giyim, Berivan Giyim, Rıdvan Giyim, Jakamen Giyim, Karizma Giyim, Class Giyim, Simit Sarayı, Güray Bilgisayar, Numan Giyim, Özçelik Ticaret, Celil Bebe, Mavi Jeans, Potin Ayakkabı, Saran Giyim, Çetmen Mobilya, Cicik İç Giyim, Bayraktar Konfeksiyon, Güven Emlak, Kayalar Ege Bellona ve Kayalar Tümosan Traktör.