Salihli’den Slovakya’ya aynalı sazan ihracatı

Yapılan aynalı sazan ihracatının ise Türkiye için bir ilk olduğu öğrenildi.

Salihli’de farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok firma, dünyanın çeşitli ülkelerine ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sağlarken, Demirköprü Baraj Gölü’nde faaliyet gösteren Azer Su Ürünleri Dış Pazarlama LTD. ŞTİ., Slovakya’ya 10 ton aynalı sazan ihraç ederek, Türkiye’de bir ilki başardı.

Salihli İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali Demir, “Demirköprü Baraj Gölü’nde, Azer Su Ürünleri Dış Pazarlama LTD. ŞTİ. tarafından, ağ kafeslerde yetiştiricilik yoluyla, yıllık 100 ton aynalı sazan balığı üretiminin başarı ile yapılmaktadır. Üretilen balıklar bugüne kadar iç piyasada tüketilmekteydi, şimdi Slovakya’ya ihraç ediliyor. Bu Avrupa’ya balık ihracatında bir ilk oldu” dedi.

Üretilen ürünün pazarlanmasının sürdürülebilirlik açısından önemli olduğuna vurgu yapan Demir, bu anlamda yeni pazarların sektörün gelişmesinin önünü açacağını ve bu durumun ilçede istihdam sağlayacağını belirtti.