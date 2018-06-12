Diğer
Kategoriler
12 Haziran 2018 18:05

Salihli’den Slovakya’ya aynalı sazan ihracatı

Manisa’nın Salihli ilçesinden Slovakya’ya aynalı sazan ihracatına başlandı.

Salihli’den Slovakya’ya aynalı sazan ihracatı

12 Haziran 2018 18:05

Yapılan aynalı sazan ihracatının ise Türkiye için bir ilk olduğu öğrenildi.


Salihli’de farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok firma, dünyanın çeşitli ülkelerine ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sağlarken, Demirköprü Baraj Gölü’nde faaliyet gösteren Azer Su Ürünleri Dış Pazarlama LTD. ŞTİ., Slovakya’ya 10 ton aynalı sazan ihraç ederek, Türkiye’de bir ilki başardı.


Salihli İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali Demir, “Demirköprü Baraj Gölü’nde, Azer Su Ürünleri Dış Pazarlama LTD. ŞTİ. tarafından, ağ kafeslerde yetiştiricilik yoluyla, yıllık 100 ton aynalı sazan balığı üretiminin başarı ile yapılmaktadır. Üretilen balıklar bugüne kadar iç piyasada tüketilmekteydi, şimdi Slovakya’ya ihraç ediliyor. Bu Avrupa’ya balık ihracatında bir ilk oldu” dedi.


Üretilen ürünün pazarlanmasının sürdürülebilirlik açısından önemli olduğuna vurgu yapan Demir, bu anlamda yeni pazarların sektörün gelişmesinin önünü açacağını ve bu durumun ilçede istihdam sağlayacağını belirtti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
36
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    36°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    35°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç