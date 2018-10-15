Salihli'den tohum gen bankasına yerli tohum desteği

Yerel tohum çeşitlerinin sahip çıkılması adına başlatılan 25 tür ve çeşit tohum, Manisa'nın Salihli ilçesinden Tarım ve Orman Bakanlığı Ulusal Tohum Gen Bankasına gönderildi.

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, yerel tohum çeşitlerine sahip çıkabilmek için, üreticilerden temin edilen 25 farklı tür ve çeşitteki tohum örneği, Tarım ve Orman Bakanlığı Ulusal Tohum Gen Bankasına gönderildi.

Tohumların farklı mahallelerdeki üreticilerden temin edildiğini vurgulayan Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, ilçede buğday, kabak, biber, karpuz, kavun, fasulye, barbunya, domates, mısır, patlıcan, bamya ve pazı olmak üzere 25 tür ve çeşit tohumun temin edildiğini söyledi. Demir, temin edilen, yerel tohumların ise Ulusal Tohum Gen Bankasına gönderildiğini belirtti.

Demir, “Günümüzde geleneksel olarak üretimi yapılan yerel çeşitlerimiz, üstün özelliklere sahip ticari çeşitler karşısında giderek çiftçilerimiz tarafından daha az tercih edilmektedir. Yerel çeşitlerin yok olma tehlikesine karşı toplanarak tohum gen bankalarında günümüz ve gelecek nesiller için koruma altına alınması ve yetiştiriciliğinin, tüketiminin özendirilerek bu konuda kamuoyu yaratılması, talep oluşturulması büyük önem taşımaktadır” dedi.

Amaçlarının yerel tohumlara sahip çıkılması olduğunu vurgu yapan Demir, Salihli olarak 25 tür ve çeşit tohum ile destek vermenin gururunu yaşadıklarını söyledi.