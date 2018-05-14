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14 Mayıs 2018 12:55

Salihlili 3 judocu milli takım kampında

Bünyesinde birçok milli sporcu barından Salihli Belediyespor Judo Takımı, Ümit Bayanlar Avrupa Kupası hazırlık kampına 3 sporcusunu yolladı.

Salihlili 3 judocu milli takım kampında

14 Mayıs 2018 12:55


Salihli Belediyespor Bayan Judo Takımı sporcularından Hilal Öztürk, Şilan Bitgin ve Ceren Kanyılmaz, Trabzon’da gerçekleştirilecek olan Ümitler Milli Takım kampına katıldı. Salihli Belediyespor Judo Antrenörü Oktay Ayaz, 18 Mayıs’a kadar Trabzon Olimpiyat Hazırlık Merkezinde gerçekleştirecek olan kamp sonrası Öztürk, Bitgin ve Kanyılmaz’ın önce Polonya’da yapılacak olan Avrupa Kupasına ve daha sonra da Balkan Şampiyonası müsabakalarında milli takım forması ile Türkiye’yi temsil edeceğini söyledi.


Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, milli takım forması ile Türkiye’yi Avrupa Kupası ve Balkan Şampiyonası müsabakalarında temsil edecek olan Öztürk, Bitgin ve Kanyılmaz’a başarılar diledi.




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