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27 Aralık 2016 18:15

Salihlili antrenörlere değişen futbol kuralları anlatıldı

Salihlili antrenörlere değişen futbol kuralları anlatıldı

27 Aralık 2016 18:15

Türkiye Futbol Federasyonu Eğitim Sorumlusu ve Süper Lig Gözlemcisi Yunus Yıldırım, değişen futbol oyun kurallarını Manisa’nın Salihli ilçesindeki futbolculara ve antrenörlere anlattı.
Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Tiyatro Salonunda gerçekleştirilen eğitim seminerine, Salihli Belediyesi Spor İşleri Müdürü Uğur Kocagöz, Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı İsmail Aydın, Futbol İl Temsilcisi Erol Timur, Manisa İl Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Ertem ile Salihli’deki futbolcular ve antrenörler katıldı. Seminer sonrası yaptığı açıklamada futbolun hayatımızdaki yerine değinen Süper Lig Gözlemcisi Yunus Yıldırım, hayatımızda bu kadar önemli bir yeri olan futbolun kurallar çerçevesinde oynandıkça güzelleşeceğini vurgulayarak, katılımcılara ilgilerinden dolayı teşekkür etti.
Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, değişen futbol oyun kurallarını anlatan Yunus Yıldırım ve beraberindeki davetlilere Bizim Ev Sosyal Tesislerindeki yemekte ağırladı. Başkan Yardımcıları Yalım Şenkaya ve İbrahim Karaca, Belediye Spor İşleri Müdürü Uğur Kocagöz’ ün de katıldığı yemekte Manisa ve Salihli’de Amatör Spor Kulüplerinin mevcut durumu ve gelişimi hakkında sohbet edildi. Süper Lig Gözlemcisi Yunus Yıldırım misafirperverliğinden dolayı, Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.



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