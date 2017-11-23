Salihlili gaziler, 44 yıl sonra Kıbrıs’ta

Kıbrıs Barış Harekatına katıldıktan sonra bir daha adaya gitme fırsatını bulamayan, Salihli Belediyesi’nin organizasyonuyla yeniden barış götürdükleri topraklara giden gaziler, yavru vatandaki şehitlikleri ziyaret ederek tüm şehitler için dua ettiler. Kıbrıs gezisinden dolayı Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya teşekkürlerini ileten Türkiye Muharip Gaziler Derneği Salihli Şubesine üye gaziler ve meclis üyeleri, Başkan Kayda’dan aldıkları emanetleri şehitliğe ulaştırmanın gururunu ve onurunu yaşadıklarını ifade etti.