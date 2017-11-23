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23 Kasım 2017 15:45

Salihlili gaziler, 44 yıl sonra Kıbrıs’ta

Salihli Belediyesi tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne(KKTC) gönderilen Kıbrıs gazileri ve meclis üyeleri, Belediye Başkanı Zeki Kayda’dan aldıkları vatan toprağını Salihlili Şehit Yüzbaşı Ramiz Turan’ın kabrine bıraktı.

Salihlili gaziler, 44 yıl sonra Kıbrıs’ta

23 Kasım 2017 15:45


Kıbrıs Barış Harekatına katıldıktan sonra bir daha adaya gitme fırsatını bulamayan, Salihli Belediyesi’nin organizasyonuyla yeniden barış götürdükleri topraklara giden gaziler, yavru vatandaki şehitlikleri ziyaret ederek tüm şehitler için dua ettiler. Kıbrıs gezisinden dolayı Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya teşekkürlerini ileten Türkiye Muharip Gaziler Derneği Salihli Şubesine üye gaziler ve meclis üyeleri, Başkan Kayda’dan aldıkları emanetleri şehitliğe ulaştırmanın gururunu ve onurunu yaşadıklarını ifade etti.




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