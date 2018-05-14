Salihlili Gaziler, Kıbrıs’a uğurlandı

Kıbrıs Barış Harekatında görev alan muharip gazileri, gazi unvanı aldıkları yavru vatan Kıbrıs’a belediye hizmet binasında düzenlenen törenle uğurlandı. Törende konuşan Belediye Başkanı Zeki Kayda “Gazilerimiz için düzenlediğimiz Kıbrıs gezimizin bugün 3. turunu gerçekleştiriyoruz. Bundan 44 yıl önce Kıbrıs Barış Harekatına katılıp gazi olarak dönen hemşerilerimizin tekrar yavru vatanı görmesi için imkân sağlıyoruz. Tüm gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, hayatta olmayanlara Allah’tan rahmet, yaşayanlara sağlıklı uzun ömür diliyorum. Hepinize iyi yolculuklar" dedi. Konuşmanın ardından Başkan Kayda tarafından Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu’na KKTC’deki şehitliklerimize bırakılmak üzere bir Türk bayrağı ve bir avuç vatan toprağı teslim edildi.

Türk bayrağı ve bir avuç vatan toprağını teslim alan Başkan Yardımcısı Karaoğlu, emanetlerin yerine ulaşacağını söyledi.