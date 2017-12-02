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02 Aralık 2017 15:46

Salihlili gençlerden “İyilik ağacı” projesi

Gençlik ve Spor Bakanlığının 81 ilde başlattığı ‘Gençlerin iyilik ağacı projesi’ kapsamında Manisa’nın Salihli ilçesindeki Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Salihli Gençlik Merkezi tarafından Özel Eğitim ve İş Uygulama Merkezi öğrencileri için ‘Gönül kahvaltısı’ etkinliği düzenlendi.

Salihlili gençlerden “İyilik ağacı” projesi

02 Aralık 2017 15:46


Salihli Gençlik Merkezi’nde düzenlenen programda konuşan Salihli Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Oktay Ayaz, proje ile amaçlarının engelli öğrencilerin sosyal hayata katılmalarını sağlamak istediklerini vurguladı. Ayaz, “Gençlik ve Spor Bakanlığımız, 81 ilde ‘Gençlerin iyilik ağacı projesi’ başlatmıştı. Bu proje kapsamında bir çok etkinlik gerçekleştirdik. Bu etkinliklerimiz kapsamında Özel Eğitim ve İş Uygulama Merkezi’nde eğitim alan öğrencilerimizle bir araya gelerek onlarla çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Amacımız, bu öğrencilerimizin sosyal hayatta daha aktif olmalarını sağlamak. Projemiz ayda 2 kez olmak üzere devam edecektir” dedi.


Öte yandan program kapsamında öğrencilere çeşitli hediyeler verilirken daha sonra tenis ve futbol müsabakaları gerçekleştirildi.


Etkinliğe; İlçe Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Salihli Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Oktay Ayaz, Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulu Müdürü Mehmet Sait Batıhan, Gençlik Merkezi liderleri Emel Bozkurt, Burcu Akdağ, Salihli Özel Eğitim Uygulama Okulu Okul Aile Birliği Başkanı Pelin Görel ve öğrenciler katıldı.




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