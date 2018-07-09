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09 Temmuz 2018 12:10

Salihlili judocu Balkan şampiyonu oldu

Karadağ’ın Niksic kentinde düzenlenen Yıldızlar Judo Balkan Şampiyonası’nda, Salihli Belediyespor Judo Takımı sporcularından 36 kilogramda Aysun Ağdeve, Türkiye’ye altın madalya kazandırdı.

Salihlili judocu Balkan şampiyonu oldu

09 Temmuz 2018 12:10


Yıldızlar Judo Balkan Şampiyonası, 97’si kadın ve 111’i erkek olmak üzere toplam 208 judonun katılımı ile Karadağ’ın Niksiç kentinde gerçekleştirildi. Şampiyonada ay-yıldız forma ile madalya mücadelesi veren Salihli Belediyespor Judo Takımı’ndan Aysun Ağdeve, rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldu.


Eskişehir’de yapılan Yıldızlar Judo Şampiyonası’ndan Türkiye şampiyonu, Karadağ’ın Niksic kentinde düzenlenen Yıldızlar Judo Balkan Şampiyonası’ndan da altın madalya ile dönmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Ağdeve, “Balkan şampiyonu olduğum için çok mutluyum. Elde ettiğim bu şampiyonluğu bana güvenen ve inanan herkese armağan ediyorum” dedi.


Yıldızlar Judo Balkan Şampiyonası’nda Türkiye’ye altın madalya kazandıran Salihlili judocu Aysun Ağdeve’yi başarılarından dolayı tebrik eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Türkiye’yi altın madalya kazandıran milli judocumuzu yürekten kutluyorum" açıklamasında bulundu.




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