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03 Temmuz 2017 17:31

Salihlili judocular Manisa’da parladı

Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Judo İl Temsilciliği tarafından 2017 yılı faaliyet programı kapsamında düzenlenen yıldızlar il birinciliği müsabakaları gerçekleştirildi.

Salihlili judocular Manisa’da parladı

03 Temmuz 2017 17:31


Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen ve il genelinden 100’ün üzerinde sporcunun katıldığı müsabakalarda Salihli Belediyesporlu judocular elde ettikleri başarılarla, müsabakalara damgasını vurdu. Salihli Belediyesporlu judocular Manisa’dan 6 birincilik, 7 ikincilik ve 6 üçüncülük elde etti. İl birinciliği müsabakalarında Nehir Ekşi, Tuğba Yılmaz, Şilan Bitgin, Kemalcan Çavdar, İbrahim Behlül Kocapınar ve Bedirhan Yılmaz kilolarında il birincisi olurken, Zührenaz Sipahi, Aysun Ağdeve, Cennet Yardımcı, Firdevsnur Cenan, Nazlıcan Dilek, Duygu Dirgen ve Furkan Çetin ikinci olurken, Ayşin Dağ, Cansu Yarıcı, Pınar Bozkurt, İpek Akdeniz, Suzannur Duman ve Müslümenur Koçak üçüncü oldu.


Yıldız judocuları başarılarından dolayı tebrik eden Salihli Belediyespor Judo Antrenörü Oktay Ayaz, dereceye giren sporcuların 14-16 Temmuz tarihlerinde Aksaray da yapılacak olan Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında Manisa’yı temsil edeceğini söyledi.




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