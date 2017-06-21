Salihlili judocular Rize’den 4 madalya ile döndü

Uluslararası Çay Kupasında 4 sporcu ile mücadele eden Salihli Belediyespor Judo Takımı, elde ettiği 1 birincilik, 2 ikincilik ve 1 üçüncülük derecesiyle turnuvada göz doldurdu.

Antrenörler Oktay Ayaz, Özlem Ayaz ve Namet Gülmez yönetiminde Rize’de düzenlenen Uluslararası Çay Kupası müsabakalarına katılan Salihli Belediyespor Judo Takımından 60 kg.da mücadele eden Furkan Çetin birinci, 34 ve 66 kg.da Kemalcan Çavdar ve Bedirhan Yılmaz ikinci, 38 kg.da İbrahim Behlül Kocapınar ise üçüncü oldu.

Rize’de yapılan turnuvada madalya kazanan Salihli Belediyespor Judo Takımı ile antrenörleri kutlayan Belediye Başkanı Zeki Kayda, sporculara başarılar diledi.