Salihlili judocular, Uşak’ta madalyaları topladı

Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Grup Müsabakaları Uşak Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilirken, Salihli Belediyespor Judo Takımı, elde ettiği 4 birincilik, 3 ikincilik ve 1 üçüncülük derecesiyle turnuvada göz doldurdu.

Salihli Belediyespor Judo Takımından 40 kilogramda Sudenaz Akgün, 52 kilogramda Pınar Bozkurt, 42 kilogramda Behlül Kocapınar, 66 kilogramda Bedirhan Yılmaz kendi kategorilerinde grup birinciliğini, 32 kilogramda Sıla Bekçi, 48 kilogramda Cennet Yardımcı, + 70 kilogramda Suzannur Duman kategorilerinde grup ikinciliğini ve 63 kilogramda Ceren Cazkır grup üçüncülüğünü kazandı.

Uşak’ta gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Grup müsabakalarında dereceye giren sporcuların Sakarya’da, mart ayında yapılacak olan Türkiye Yarı Finalleri müsabakalarında Manisa’yı temsil edeceği öğrenildi.

Başarılarından dolayı sporcular ile Antrenörler Oktay Ayaz, Özlem Ayaz ve Namet Gülmez’i tebrik eden Belediye Başkanı Zeki Kayda, Sakarya’da yapılacak olan müsabakalarda tüm sporculara başarılar diledi.