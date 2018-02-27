Diğer
Kategoriler
27 Şubat 2018 13:30

Salihlili judocular, Uşak’ta madalyaları topladı

Uşak’ta 8 ilden 116 sporcunun katılımıyla yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Grup müsabakalarına Salihli Belediyespor damga vurdu.

Salihlili judocular, Uşak’ta madalyaları topladı

27 Şubat 2018 13:30


Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Grup Müsabakaları Uşak Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilirken, Salihli Belediyespor Judo Takımı, elde ettiği 4 birincilik, 3 ikincilik ve 1 üçüncülük derecesiyle turnuvada göz doldurdu.


Salihli Belediyespor Judo Takımından 40 kilogramda Sudenaz Akgün, 52 kilogramda Pınar Bozkurt, 42 kilogramda Behlül Kocapınar, 66 kilogramda Bedirhan Yılmaz kendi kategorilerinde grup birinciliğini, 32 kilogramda Sıla Bekçi, 48 kilogramda Cennet Yardımcı, + 70 kilogramda Suzannur Duman kategorilerinde grup ikinciliğini ve 63 kilogramda Ceren Cazkır grup üçüncülüğünü kazandı.


Uşak’ta gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Grup müsabakalarında dereceye giren sporcuların Sakarya’da, mart ayında yapılacak olan Türkiye Yarı Finalleri müsabakalarında Manisa’yı temsil edeceği öğrenildi.


Başarılarından dolayı sporcular ile Antrenörler Oktay Ayaz, Özlem Ayaz ve Namet Gülmez’i tebrik eden Belediye Başkanı Zeki Kayda, Sakarya’da yapılacak olan müsabakalarda tüm sporculara başarılar diledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
15
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    12°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    12°C
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç