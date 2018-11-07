Salihlili kadınlar Ata'nın huzurunda

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Kadınlar Birliği, 40 kişilik bir grupla Ankara'da ilk meclis ve ikinci meclisin yanı sıra Atatürk'ün naaşının bulunduğu Anıtkabir'i ziyaret etti. Grup iki günlük turun ikinci gününde de Eskişehir'i gezdi.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası'nın Kadınlar Birliği üyeleri, Cumhuriyet'in kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'e sevgi ve saygılarını sunmak üzere 40 kişilik bir grupla Ankara'ya gitti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıldönümü anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen gezinin ilk durağı Anıtkabir oldu. Anıtkabir'de Büyük Önder Atatürk'ün mozolesi önünde saygı duruşunda bulunan Salihlili kadınlar, duygulu anlar yaşadı.

Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı ve bugün Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak kullanılan 1. Meclis binasını ziyaret eden Salihlili grup, daha sonra Ankara Palas'ın karşısında yer alan 2. Meclis Müzesi'ni gezdi.

Salihlili kadınlar, gezinin ikinci gününde gittikleri Eskişehir'de tarihi evlerin bulunduğu Odun Pazarı'ndaki Balmumu Heykel Müzesi ve Cam Sanatları Müzesi'ni ziyaret etti. Kadınlar, Eskişehir'e has lületaşından hediyelik eşyaların yapıldığı atölyelerde birbirinden güzel hediyelik eşyaları da hayranlıkla izledi.